在美国，NBC News一项最新民调中60%的受访者表示，他们不认可总统唐纳德·特朗普的工作。这是特朗普两届总统任期内最高的不满意度，而40%的受访者认可他的工作，The Hill报道。

对经济政策的评价

约四分之三的受访者对经济状况不满意。近三分之二的受访者认为，特朗普的经济路线需要改变，50%支持进行重大改变。NBC News称，这是该媒体民调中的创纪录数字。

51%的受访者对个人财务状况不满意，49%对此满意。NBC News指出，这是30年来此类测量中首次对个人财务不满意的比例超过满意的比例。

受访者的预期

根据这项民调，64%的受访者，包括三分之一的特朗普选民，认为总统没有达到他们的预期。另有34%表示，他达到了他们的预期。

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Hart Research Associates的民主党民调专家杰夫·霍维特与Public Opinion Strategies的共和党民调专家比尔·麦金特夫共同开展了这项调查。霍维特向NBC News表示，选民担忧高物价。按照他的说法，物价因伊朗战争而上涨。

在共和党人中，53%对经济状况不满意，37%认为共和党没有兑现特朗普的承诺。与此同时，在自认为是MAGA支持者的受访者中，总统的支持率为93%。

该民调于10月28日至30日在1000名受访者中进行。误差范围为3.1个百分点。

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