В Лос-Анджелесе, США, на этой неделе повторно будут судить 30-летнего Джонатана Риндеркнехта, обвиняемого в поджоге, который, по версии федеральных прокуроров, вызвал смертельный лесной пожар Палисейдс в январе 2025 года. Первый процесс завершился без вердикта присяжных четыре месяца назад, сообщает The Guardian.

Прокуроры утверждают, что пожар унес жизни 12 человек и уничтожил тысячи зданий в районе Пасифик-Палисейдс. Риндеркнехт, ранее работавший водителем Uber, не признает вину по обвинениям в уничтожении имущества огнем, поджоге имущества, связанного с межштатной торговлей, а также поджоге лесных насаждений.

Версия обвинения

По данным правоохранительных органов, 31 декабря Риндеркнехт высадил пассажира в престижном районе Лос-Анджелеса, после чего пешком поднялся на склон. Там он, по версии следствия, поджег кустарники, в результате чего возник пожар Lachman площадью около восьми акров.

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Пожарные потушили пожар Lachman 2 января, однако, по данным обвинения, жар под землей тлел еще несколько дней, а позднее вызвал масштабный пожар Палисейдс. Во время первого процесса прокуратура также заявляла, что за несколько месяцев до пожара Риндеркнехт попросил ChatGPT создать антиутопическое изображение города в огне, за которым наблюдают равнодушные состоятельные люди.

Позиции сторон перед повторным процессом

Во время первого рассмотрения двое присяжных проголосовали за обвинительный вердикт, а десять — за оправдание. Присяжным не разрешали рассматривать доказательства, касающиеся действий пожарной службы Лос-Анджелеса при тушении пожара Lachman, однако, как отмечает издание, этот вопрос мог повлиять на их отношение к обвинению.

Федеральные прокуроры попросили суд прямо запретить новому составу присяжных оценивать адекватность тушения пожара Lachman. Судья предварительно удовлетворил это ходатайство. Защита Риндеркнехта безуспешно пыталась не допустить к рассмотрению описания созданных с помощью ИИ апокалиптических изображений. Отбор присяжных запланирован на понедельник в суде в центре Лос-Анджелеса.

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