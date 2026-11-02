W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu ponownie przed sądem stanie 30-letni Jonathan Rinderknecht, oskarżony o podpalenie, które według federalnych prokuratorów spowodowało śmiertelny pożar lasu Palisades w styczniu 2025 roku. Pierwszy proces zakończył się bez werdyktu ławy przysięgłych cztery miesiące temu, informuje The Guardian.

Prokuratorzy twierdzą, że pożar pochłonął życie 12 osób i zniszczył tysiące budynków w rejonie Pacific Palisades. Rinderknecht, który wcześniej pracował jako kierowca Ubera, nie przyznaje się do zarzutów zniszczenia mienia przez ogień, podpalenia mienia związanego z handlem międzystanowym oraz podpalenia terenów leśnych.

Wersja oskarżenia

Według organów ścigania 31 grudnia Rinderknecht wysadził pasażera w prestiżowej dzielnicy Los Angeles, po czym pieszo wszedł na zbocze. Tam, według śledczych, podpalił zarośla, co wywołało pożar Lachman o powierzchni około ośmiu akrów.

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Strażacy ugasili pożar Lachman 2 stycznia, jednak według oskarżenia żar pod ziemią tlił się jeszcze przez kilka dni, a następnie spowodował wielkoskalowy pożar Palisades. Podczas pierwszego procesu prokuratura twierdziła również, że kilka miesięcy przed pożarem Rinderknecht poprosił ChatGPT o stworzenie dystopijnego obrazu miasta w ogniu, któremu przyglądają się obojętni zamożni ludzie.

Stanowiska stron przed ponownym procesem

Podczas pierwszego postępowania dwóch przysięgłych głosowało za wyrokiem skazującym, a dziesięciu za uniewinnieniem. Przysięgli nie mogli rozpatrywać dowodów dotyczących działań straży pożarnej Los Angeles podczas gaszenia pożaru Lachman, jednak, jak zaznacza publikacja, kwestia ta mogła wpłynąć na ich stosunek do oskarżenia.

Federalni prokuratorzy zwrócili się do sądu o bezpośrednie zakazanie nowemu składowi ławy przysięgłych oceny adekwatności gaszenia pożaru Lachman. Sędzia wstępnie uwzględnił ten wniosek. Obrona Rinderknechta bezskutecznie próbowała wyłączyć z postępowania opisy apokaliptycznych obrazów stworzonych z pomocą AI. Wybór ławy przysięgłych zaplanowano na poniedziałek w sądzie w centrum Los Angeles.

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