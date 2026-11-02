У США повторно судитимуть Ріндеркнехта у справі про пожежу Палісейдс — The Guardian

У Лос-Анджелесі, США, цього тижня повторно судитимуть 30-річного Джонатана Ріндеркнехта, обвинуваченого у підпалі, який, за версією федеральних прокурорів, спричинив смертоносну лісову пожежу Палісейдс у січні 2025 року. Перший процес завершився без вердикту присяжних чотири місяці тому, повідомляє The Guardian.

Прокурори стверджують, що пожежа забрала життя 12 людей і зруйнувала тисячі будівель у районі Пасифік-Палісейдс. Ріндеркнехт, який раніше працював водієм Uber, не визнає провини за обвинуваченнями у знищенні майна вогнем, підпалі майна, пов’язаного з міжштатною торгівлею, а також підпалі лісових насаджень.

Версія обвинувачення

За даними правоохоронців, 31 грудня Ріндеркнехт висадив пасажира в престижному районі Лос-Анджелеса, після чого пішки піднявся на схил. Там він, за версією слідства, підпалив чагарники, через що виникла пожежа Lachman площею близько восьми акрів.

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Вогнеборці загасили пожежу Lachman 2 січня, однак, за даними обвинувачення, жар під землею тлів ще кілька днів, а згодом спричинив масштабну пожежу Палісейдс. Під час першого процесу прокуратура також заявляла, що за кілька місяців до пожежі Ріндеркнехт просив ChatGPT створити антиутопічне зображення міста у вогні, за яким спостерігають байдужі заможні люди.

Позиції сторін перед повторним процесом

Під час першого розгляду двоє присяжних проголосували за обвинувальний вирок, а десятеро — за виправдання. Присяжним не дозволяли розглядати докази щодо дій пожежної служби Лос-Анджелеса під час гасіння Lachman, однак це питання, як зазначає видання, могло вплинути на їхнє ставлення до обвинувачення.

Федеральні прокурори попросили суд прямо заборонити новому складу присяжних оцінювати адекватність гасіння пожежі Lachman. Суддя попередньо задовольнив це клопотання. Захист Ріндеркнехта безуспішно намагався не допустити до розгляду описів створених за допомогою ШІ апокаліптичних зображень. Відбір присяжних запланований на понеділок у суді в центрі Лос-Анджелеса.

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