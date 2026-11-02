据《卫报》报道，本周，美国洛杉矶将再次审理30岁的乔纳森·林德克内希特。联邦检察官指控他纵火，并认为该行为引发了2025年1月造成致命后果的帕利塞兹森林火灾。四个月前，首次审判因陪审团未能作出裁决而结束。

检方称，这场火灾导致12人死亡，并摧毁了太平洋帕利塞兹地区数千栋建筑。曾担任优步司机的林德克内希特不承认以火灾毁坏财产、纵火焚烧与州际贸易有关的财产以及纵火焚烧林地等指控。

控方说法

执法部门称，12月31日，林德克内希特在洛杉矶一个高档社区让一名乘客下车，随后步行登上山坡。调查人员认为，他在那里点燃灌木丛，引发了面积约八码的Lachman火灾。

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消防员于1月2日扑灭了Lachman火灾，但检方称，地下余烬又闷烧了数日，后来引发了大规模的帕利塞兹火灾。在首次审判中，检方还表示，火灾发生前数月，林德克内希特曾要求ChatGPT创作一幅反乌托邦图像，画面是一座燃烧的城市，冷漠的富人正注视着它。

重审前双方立场

在首次审理中，两名陪审员投票支持有罪裁决，10名陪审员投票支持无罪。陪审员不得审议有关洛杉矶消防局扑灭Lachman火灾时所采取行动的证据，但该报指出，这一问题可能影响了他们对指控的态度。

联邦检察官请求法院明确禁止新一届陪审团评估扑灭Lachman火灾措施是否适当。法官初步批准了该请求。林德克内希特的辩护律师曾试图阻止将AI生成的末日图像描述纳入审理，但未获成功。陪审员遴选定于周一在洛杉矶市中心的法院进行。

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