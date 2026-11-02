哈萨克斯坦方面称已挫败一起政变企图

哈萨克斯坦国家安全委员会宣布，已挫败了在该国西部地区企图以暴力手段改变宪政秩序的行动。在阿特劳市，警方拘留了十名涉嫌组建极端主义团体的嫌疑人。

据调查称，该组织成员计划以武力手段改变该国的宪政秩序。此次抓捕是在已立案的刑事案件调查框架内进行的。

抓捕行动在阿特劳市进行。据该部门称，嫌疑人被指控组建极端主义团体、领导该团体并参与其活动、宣传恐怖主义以及煽动宗教仇恨。

据调查称，该组织成员意图在哈萨克斯坦西部地区以武力手段改变宪政体制的基础。

在对被拘留者住所进行搜查时，执法人员查获了枪支、毒品、宗教物品、文献资料及其他物证。

据国家安全委员会消息，嫌疑人曾为儿童和青少年组织了三个地下培训中心。这些活动已被取缔。该委员会还表示，该团伙的部分成员此前曾因恐怖主义及一般刑事犯罪被定罪。

哈萨克斯坦特勤局援引该国《刑事诉讼法》第201条的规定，未透露本案的其他细节。

据哈萨克斯坦国家安全委员会新闻处消息。



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