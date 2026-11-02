В Казахстане заявили о предотвращении попытки государственного переворота

Комитет национальной безопасности Казахстана заявил о предотвращении попытки насильственного изменения конституционного строя в западном регионе страны. В городе Атырау задержали десять человек, подозреваемых в создании экстремистской группы.

По версии следствия, участники группы планировали силой изменить конституционный строй страны. Задержания произошли в рамках возбужденного уголовного дела.

Задержания произошли в городе Атирау. По данным ведомства, подозреваемым инкриминируют создание экстремистской группы, руководство ею и участие в её деятельности, пропаганду терроризма и разжигание религиозной вражды.

По версии следствия, участники группы намеревались силой изменить основы конституционного строя в западном регионе Казахстана.

В ходе обысков по местам проживания задержанных правоохранители изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику, литературу и другие вещественные доказательства.

По информации КНБ, подозреваемые организовали три подпольных учебных центра для детей и подростков. Их деятельность была прекращена. Комитет также сообщил, что часть участников группы ранее была осуждена за террористические и общеуголовные правонарушения.

Других подробностей дела казахстанская спецслужба не разглашает, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса страны.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу КНБ Казахстана.



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