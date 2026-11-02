W Kazachstanie poinformowano o udaremnieniu próby zamachu stanu

Komitet Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu poinformował o udaremnieniu próby siłowej zmiany porządku konstytucyjnego w zachodniej części kraju. W mieście Atyrau zatrzymano dziesięć osób podejrzanych o utworzenie grupy ekstremistycznej.

Według wersji śledztwa członkowie grupy planowali siłową zmianę porządku konstytucyjnego kraju. Zatrzymania miały miejsce w ramach wszczętego postępowania karnego.

Zatrzymania miały miejsce w mieście Atyrau. Według danych urzędu podejrzanym zarzuca się utworzenie grupy ekstremistycznej, kierowanie nią i udział w jej działalności, propagowanie terroryzmu oraz podżeganie do wrogości na tle religijnym.

Według wersji śledztwa członkowie grupy zamierzali siłą zmienić podstawy porządku konstytucyjnego w zachodnim regionie Kazachstanu.

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli broń palną, narkotyki, atrybuty religijne, literaturę oraz inne dowody rzeczowe.

Według informacji Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego (KBN) podejrzani zorganizowali trzy podziemne ośrodki szkoleniowe dla dzieci i młodzieży. Ich działalność została wstrzymana. Komitet poinformował również, że część członków grupy była wcześniej skazana za przestępstwa terrorystyczne i przestępstwa ogólnokryminalne.

Kazachstańskie służby specjalne nie ujawniają innych szczegółów sprawy, powołując się na art. 201 kodeksu postępowania karnego tego kraju.

Informację tę podano z powołaniem się na służbę prasową KNB Kazachstanu.



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