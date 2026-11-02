研究人员制定了一项指数，用于评估126个国家在小规模渔民与工业捕捞船只冲突中的脆弱性。几内亚、塞拉利昂和莫桑比克得分最高，Mongabay报道称。

该指数考虑什么

这项于10月22日发表于《Nature Food》期刊的研究，评估的并非已记录的争端案例，而是各国对此类争端可能具有的脆弱性。作者考虑了工业船队在近海活动的强度、人口对小规模捕捞在食物和收入方面的依赖，以及国家治理质量。

研究人员所指的冲突，是指不一定伴随身体暴力的利益冲突。这尤其包括对相同鱼类物种和渔场的竞争，以及渔具损坏。非洲被认定为最脆弱的地区，其后依次是大洋洲、亚洲以及中美洲和南美洲。在各次区域中，西非的指标尤其高。

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工业捕捞数据

为评估两个部门活动可能存在的重叠，研究人员分析了2017年至2021年期间距海岸25公里范围内可见工业捕捞的密度。他们使用了Global Fishing Watch平台上AIS系统提供的船舶位置卫星数据，并对未配备AIS的船只使用雷达图像。

作者指出，大多数小规模渔船并未显示在该平台上。因此，为评估工业捕捞和小规模捕捞可能存在的重叠，他们还考虑了先前研究确定的小规模渔民捕捞强度。同时，这项研究并未确定两个部门是否在完全相同的区域、相同水深作业，或捕捞相同物种。

减少争端的措施

研究数据显示，超过40个国家设有小规模渔民优先准入区，在这些区域内，近岸工业捕捞或某些类型的渔具受到限制。然而，这类规则并不总能得到妥善执行。作者建议保障小规模渔民获取资源的权利，确保沿海限制措施得到执行，减少助长工业船队过剩产能的补贴，并与其他国家达成更公平的渔业协议。

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