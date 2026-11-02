在欧洲多个国家的超市制冷系统遭受网络攻击后，意大利政府计划于周二召开会议，情报机构和国家网络安全局将参加会议。据RMF24报道，相关事件尤其发生在西西里岛，由于设备运行参数被更改，部分产品变质。

西西里岛商店遭袭

在意大利，网络攻击影响了至少四家由Radenza集团运营的Coop门店：卡塔尼亚三家、巴勒莫一家。公司首席执行官朱塞佩·斯帕达罗表示，攻击者更改了设备的温度设置。这导致冷藏陈列柜过热，部分商品变质。

据报道，攻击发生在凌晨约4时。意大利相关部门正在调查其来源、规模，以及是否与欧洲其他国家发生的类似事件有关。

周二上午的会议将由意大利总理府副国务秘书阿尔弗雷多·曼托瓦诺协调。国家网络安全局代表和情报机构负责人将出席。负责监督情报机构的议会委员会COPASIR也可能审议此案。

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七个国家出现问题

同一天，比利时、瑞典、卢森堡、爱沙尼亚、荷兰和爱尔兰的零售连锁店报告了制冷系统问题。据媒体报道，这些事件与10月12日法国发生的情况相似。

在受影响的商店中，制冷设备被远程切换至除霜模式。温度超过食品储存的允许范围，在个别情况下可能达到50摄氏度。商店不得不清空冷冻柜和冷藏室。损失尚未评估，但媒体报道称，价值数百万欧元的数吨产品面临被销毁的风险。

欧盟委员会称这一系列事件极其令人担忧。欧盟农业专员克里斯托夫·汉森表示，这可能是蓄意扰乱食品供应链并破坏消费者信心的企图。尚无任何组织宣称对这些攻击负责，比利时联邦检察院已展开调查。

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