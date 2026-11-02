Правительство Италии запланировало на вторник совещание с участием спецслужб и Национального агентства по кибербезопасности после кибератак на холодильные системы супермаркетов в нескольких странах Европы. Как сообщает RMF24, инциденты были зафиксированы, в частности, на Сицилии, где из-за изменения параметров работы оборудования часть продуктов испортилась.

Атаки на магазины на Сицилии

В Италии кибератака затронула как минимум четыре магазина Coop, которыми управляет группа Radenza: три в Катании и один в Палермо. Генеральный директор компании Джузеппе Спадаро заявил, что злоумышленники изменили температурные настройки оборудования. Это привело к перегреву холодильных витрин и порче части товаров.

По сообщениям, атака произошла около четырех часов утра. Итальянские службы изучают ее источник, масштабы и возможную связь с аналогичными инцидентами в других государствах Европы.

Утреннее совещание во вторник будет координировать заместитель госсекретаря при премьер-министре Альфредо Мантовано. В нем примут участие представители Национального агентства по кибербезопасности и руководители разведывательных служб. Дело также может рассмотреть COPASIR — парламентский комитет по надзору за спецслужбами.

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Проблемы в семи странах

В тот же день о проблемах с системами охлаждения сообщили торговые сети в Бельгии, Швеции, Люксембурге, Эстонии, Нидерландах и Ирландии. По данным СМИ, эти инциденты были похожи на случай во Франции 12 октября.

В пострадавших магазинах холодильное оборудование дистанционно переводили в режим размораживания. Температура превышала допустимые показатели для хранения продуктов, а в отдельных случаях могла достигать 50 градусов Цельсия. Магазинам пришлось опустошать морозильные камеры и холодильные помещения. Ущерб еще не оценен, однако СМИ сообщают о риске утилизации тонн продуктов стоимостью в миллионы евро.

Европейская комиссия назвала серию инцидентов крайне тревожной. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен предположил, что речь идет о преднамеренной попытке нарушить цепочки поставок продовольствия и подорвать доверие потребителей. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаки, а федеральная прокуратура Бельгии начала расследование.

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