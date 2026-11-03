В Варшаве восемь судей Конституционного трибунала Польши, которых поддерживает правящая парламентская коалиция, планируют провести заседание для утверждения бюджета суда и рассмотрения дисциплинарных мер в отношении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя Бартломея Соханьского. Для кворума им необходимо присутствие 10 из 15 судей, поэтому они должны заручиться поддержкой как минимум двух судей, избранных при предыдущей власти партии «Право и справедливость», сообщает Politico Europe.

Спор вокруг суда

Премьер-министр Дональд Туск стремится отменить изменения в Конституционном трибунале, введенные правительством «Права и справедливости» в 2015–2023 годах. Его правительство заявляет, что реформа должна восстановить верховенство права и соответствие стандартам ЕС относительно беспристрастности суда.

Президент Кароль Навроцкий, получивший должность в 2025 году при поддержке «Права и справедливости», выступает за сохранение на должностях судей, связанных с этой партией. Непосредственным поводом нынешнего кризиса стало решение Навроцкого самостоятельно определять, кого из восьми судей, избранных парламентом, приводить к присяге. По мнению критиков президента, это является нарушением конституции.

Свенчковский не позволил вновь назначенным судьям войти в здание трибунала. Судья Анна Корвин-Пиотровская, ссылаясь на свой наиболее длительный стаж в суде, приостановила полномочия Свенчковского и Соханьского. После этого Навроцкий прервал официальную поездку в Сенегал, вернулся в Варшаву и ночью прибыл к зданию трибунала.

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Влияние на избирательную кампанию

Конфликт вокруг суда сближает правые оппозиционные силы в преддверии парламентских выборов, запланированных на следующий год. На протесте против правительства Туска у здания трибунала присутствовали сооснователь «Права и справедливости» Ярослав Качиньский, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, либертарианец Славомир Ментцен и Гжегож Браун.

Вице-президент партии «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что, несмотря на программные разногласия правых партий, их общей целью является отстранение правительства Туска. В то же время политолог Варшавского университета SWPS Бен Стэнли отметил, что нынешний спор может объединить правые силы лишь временно, поскольку между ними сохраняются значительные идеологические различия.

В декабре 2025 года Суд ЕС постановил, что Конституционный трибунал не соответствует стандартам независимого и беспристрастного суда из-за нарушений при назначении судей десятью годами ранее.

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