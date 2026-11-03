W Warszawie ośmiu sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego, popieranych przez rządzącą koalicję parlamentarną, planuje przeprowadzić posiedzenie w celu zatwierdzenia budżetu sądu oraz rozpatrzenia środków dyscyplinarnych wobec jego prezesa Bogdana Święczkowskiego i zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Do uzyskania kworum potrzebują obecności 10 z 15 sędziów, dlatego muszą zdobyć poparcie co najmniej dwóch sędziów wybranych za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości — informuje Politico Europe.

Spór wokół sądu

Premier Donald Tusk dąży do odwrócenia zmian w Trybunale Konstytucyjnym wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015–2023. Jego rząd oświadcza, że reforma ma przywrócić praworządność i zgodność ze standardami UE dotyczącymi bezstronności sądu.

Prezydent Karol Nawrocki, który zdobył urząd w 2025 roku przy poparciu Prawa i Sprawiedliwości, opowiada się za pozostawieniem na stanowiskach sędziów związanych z tą partią. Bezpośrednim powodem obecnego kryzysu była decyzja Nawrockiego, by samodzielnie określać, których z ośmiu sędziów wybranych przez parlament zaprzysiąc. Zdaniem krytyków prezydenta jest to naruszenie konstytucji.

Święczkowski nie pozwolił nowo powołanym sędziom wejść do budynku Trybunału. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, powołując się na najdłuższy staż w sądzie, zawiesiła uprawnienia Święczkowskiego i Sochańskiego. Następnie Nawrocki przerwał oficjalną podróż do Senegalu, wrócił do Warszawy i nocą przybył do budynku Trybunału.

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Wpływ na kampanię wyborczą

Konflikt wokół sądu zbliża prawicowe siły opozycyjne przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na przyszły rok. W proteście przeciwko rządowi Tuska przy budynku Trybunału uczestniczyli współzałożyciel Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, libertarianin Sławomir Mentzen oraz Grzegorz Braun.

Wiceprezeska partii Konfederacja Anna Bryłka oświadczyła, że mimo różnic programowych między partiami prawicowymi ich wspólnym celem jest odsunięcie rządu Tuska. Jednocześnie politolog Uniwersytetu SWPS w Warszawie Ben Stanley zauważył, że obecny spór może zjednoczyć prawicowe siły jedynie tymczasowo, ponieważ nadal dzielą je znaczące różnice ideologiczne.

W grudniu 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia standardów niezależnego i bezstronnego sądu z powodu nieprawidłowości przy powoływaniu sędziów dziesięć lat wcześniej.

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