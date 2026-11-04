W USA zaczęły napływać wyniki wyborów uzupełniających do Kongresu: Demokraci odnieśli pierwsze zwycięstwo w wyścigu o miejsce w Senacie w Wirginii. Łącznie Amerykanie wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz przedstawicieli na 35 miejsc w Senacie, a w 36 stanach głosowali również na gubernatorów.

Przed dniem głosowania Republikanie wraz z niezależnymi senatorami, którzy głosują razem z nimi, mieli 53 ze 100 miejsc w Senacie. W Izbie Reprezentantów kontrolowali 220 z 435 miejsc — zaledwie o dwa więcej niż wymagane do większości 218 mandatów, informuje Deutsche Welle.

Walka o Kongres

Wyniki głosowania napływają stopniowo przez sześć stref czasowych USA. Deutsche Welle zaznacza, że przy ogłaszaniu zwycięzców w okręgach wyborczych opiera się na danych Associated Press.

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Jeśli Demokraci uzyskają większość w jednej lub obu izbach Kongresu, prezydentowi Donaldowi Trumpowi będzie trudniej realizować swój kurs polityczny, ponieważ znaczna część decyzji federalnych wymaga zatwierdzenia przez ustawodawców.

Nastroje wyborców

Dane dotyczące demografii i postaw wyborców opierają się na reprezentatywnym badaniu ponad 75 tysięcy zweryfikowanych wyborców, przeprowadzonym przez firmę SSRS dla Associated Press i innych mediów. Obejmowało ono osoby, które głosowały przedterminowo lub korespondencyjnie, a także sondaże exit poll w dniu wyborów 3 listopada.

Według danych exit poll połowa wyborców postrzegała wybory uzupełniające jako możliwość wyrażenia dezaprobaty wobec prezydenta. Trzy czwarte ankietowanych stwierdziło, że odczuwa gniew lub niezadowolenie z kierunku, w którym zmierza kraj. Poziom niezadowolenia był wysoki w stanach skłaniających się ku Demokratom, w tym w Kalifornii i Massachusetts, jednak większość wyborców była co najmniej niezadowolona także w stanach zdominowanych przez Republikanów.

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