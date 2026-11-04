В США начали поступать результаты промежуточных выборов в Конгресс: демократы одержали первую победу в гонке за место в Сенате в Вирджинии. Всего американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и представителей на 35 мест в Сенате, а в 36 штатах также голосовали за губернаторов.

Перед днем голосования республиканцы вместе с независимыми сенаторами, которые голосуют вместе с ними, имели 53 места из 100 в Сенате. В Палате представителей они контролировали 220 из 435 мест — всего на два больше необходимых для большинства 218 мандатов, сообщает Deutsche Welle.

Борьба за Конгресс

Результаты голосования поступают постепенно через шесть часовых поясов США. Deutsche Welle отмечает, что при объявлении победителей в избирательных округах ориентируется на данные Associated Press.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Если демократы получат большинство в одной или обеих палатах Конгресса, президенту Дональду Трампу будет сложнее реализовывать свой политический курс, поскольку значительная часть федеральных решений требует одобрения законодателей.

Настроения избирателей

Данные о демографии и отношении избирателей основаны на репрезентативном опросе более 75 тысяч подтвержденных избирателей, который компания SSRS провела для Associated Press и других СМИ. Он охватывал тех, кто проголосовал досрочно или по почте, а также экзитполы в день выборов 3 ноября.

По данным экзитполов, половина избирателей рассматривала промежуточные выборы как возможность выразить неодобрение президенту. Три четверти опрошенных заявили, что испытывают гнев или недовольство направлением, в котором движется страна. Уровень недовольства был высоким в штатах, склоняющихся к демократам, в частности в Калифорнии и Массачусетсе, однако большинство избирателей было как минимум недовольно и в штатах, где преобладают республиканцы.

Читай нас в