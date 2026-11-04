民主党赢得弗吉尼亚州首场参议院选战——德国之声

美国国会中期选举结果开始陆续公布：民主党在弗吉尼亚州争夺参议院席位的选战中取得首场胜利。美国选民共选举全部435名众议院议员和35个参议院席位的代表，36个州的选民还投票选举州长。

投票日前，共和党人加上与其共同投票的独立参议员，在参议院100个席位中占有53席。在众议院，他们控制435席中的220席——仅比获得多数所需的218席多两席，德国之声报道。

争夺国会

由于美国横跨六个时区，投票结果正逐步公布。德国之声指出，其在宣布各选区获胜者时参考美联社的数据。

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如果民主党在国会一院或两院获得多数席位，唐纳德·特朗普总统将更难推行其政治路线，因为相当一部分联邦决定需要获得立法者批准。

选民情绪

有关选民人口结构和态度的数据，基于SSRS公司为美联社及其他媒体开展的一项具有代表性的调查，调查对象超过7.5万名经确认的选民。其中包括提前投票或邮寄投票者，以及11月3日投票日当天的出口民调。

根据出口民调数据，半数选民将中期选举视为表达对总统不满的机会。四分之三的受访者表示，他们对国家的发展方向感到愤怒或不满。在倾向民主党的州，包括加利福尼亚州和马萨诸塞州，不满程度很高；不过，在共和党占主导地位的州，多数选民也至少感到不满。

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