У Вірджинії демократи виграли першу сенатську гонку — Deutsche Welle

У США почали надходити результати проміжних виборів до Конгресу: демократи здобули першу перемогу в перегонах за місце в Сенаті у Вірджинії. Загалом американці обирали всіх 435 членів Палати представників і представників на 35 місць у Сенаті, а у 36 штатах також голосували за губернаторів.

Перед днем голосування республіканці разом із незалежними сенаторами, які голосують разом із ними, мали 53 місця зі 100 у Сенаті. У Палаті представників вони контролювали 220 із 435 місць — лише на два більше за необхідні для більшості 218 мандатів, повідомляє Deutsche Welle.

Боротьба за Конгрес

Результати голосування надходять поступово через шість часових поясів США. Deutsche Welle зазначає, що для оголошення переможців у виборчих округах орієнтується на дані Associated Press.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Якщо демократи отримають більшість в одній або обох палатах Конгресу, президенту Дональду Трампу буде складніше реалізовувати свій політичний курс, оскільки значна частина федеральних рішень потребує схвалення законодавців.

Настрої виборців

Дані про демографію та ставлення виборців ґрунтуються на репрезентативному опитуванні понад 75 тисяч підтверджених виборців, яке компанія SSRS провела для Associated Press та інших медіа. Воно охоплювало тих, хто проголосував достроково або поштою, а також екзитполи в день виборів 3 листопада.

За даними екзитполів, половина виборців розглядала проміжні вибори як можливість висловити несхвалення президенту. Три чверті опитаних заявили, що відчувають гнів або невдоволення напрямом, у якому рухається країна. Рівень невдоволення був високим у штатах, що схиляються до демократів, зокрема в Каліфорнії та Массачусетсі, однак більшість виборців була щонайменше незадоволена й у штатах, де переважають республіканці.

Читай нас у