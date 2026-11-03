八名波兰宪法法庭法官计划举行会议——Politico Europe

在华沙，得到执政议会联盟支持的八名波兰宪法法庭法官计划举行会议，以批准法院预算，并审议针对法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基和副主席巴尔托梅伊·索汉斯基的纪律措施。据Politico Europe报道，为达到法定人数，他们需要15名法官中有10人出席，因此必须获得至少两名在法律与公正党此前执政期间当选法官的支持。

围绕法院的争议

总理唐纳德·图斯克寻求废除法律与公正党政府在2015年至2023年间对宪法法庭实施的改革。他的政府表示，该改革应恢复法治，并使法院符合欧盟关于司法公正性的标准。

卡罗尔·纳夫罗茨基总统在法律与公正党的支持下于2025年赢得职位，他主张让与该党有关联的法官继续留任。当前危机的直接导火索是纳夫罗茨基决定自行确定应让议会选出的八名法官中哪些人宣誓就职。总统的批评者认为，这违反了宪法。

希文奇科夫斯基不允许新任命的法官进入法庭大楼。法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡援引自己在法院任职时间最长，暂停了希文奇科夫斯基和索汉斯基的职权。随后，纳夫罗茨基中断了对塞内加尔的正式访问，返回华沙，并于夜间抵达法庭大楼。

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对选举竞选的影响

围绕法院的冲突正使右翼反对派力量在定于明年举行的议会选举前走得更近。在法庭大楼附近举行的反对图斯克政府的抗议活动中，法律与公正党共同创始人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基、前总理马特乌什·莫拉维茨基、自由意志主义者斯瓦沃米尔·门岑和格热戈日·布劳恩均出席。

联盟党副主席安娜·布雷乌卡表示，尽管右翼政党之间存在纲领分歧，但它们的共同目标是推翻图斯克政府。与此同时，华沙SWPS大学政治学家本·斯坦利指出，当前争议可能仅会暂时团结右翼力量，因为它们之间仍存在重大意识形态分歧。

2025年12月，欧盟法院裁定，由于十年前任命法官时存在违规行为，宪法法庭不符合独立和公正法院的标准。

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