在美国，据Decision Desk HQ预测，民主党籍巴克斯县专员鲍勃·哈维将在宾夕法尼亚州联邦众议院选举中击败共和党籍众议员布赖恩·菲茨帕特里克。这一结果将成为民主党的一项重要收获，因为菲茨帕特里克在过去十年间一直当选进入国会。

预测结果

正如《国会山报》报道，即使在其选区于其他选举中支持民主党时，菲茨帕特里克仍多次连任。该媒体将此归因于他支持两党合作的声誉：这名众议员经常被列为国会中最具两党合作精神的成员之一。

民主党人希望借助对其有利的全国形势、总统唐纳德·特朗普极不受欢迎，以及预计宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗将在连任竞选中取得决定性胜利，来改变结果。他们投入数百万美元开展竞选活动，旨在让菲茨帕特里克下台。

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竞选进程

哈维的竞选策略是将其对手与特朗普总统联系起来。他尤其强调，菲茨帕特里克曾投票支持特朗普减税和支出法案的初始版本，从而使该文件得以提交参议院。

在本届国会会议期间，菲茨帕特里克以担忧削减Medicaid为由，投票反对One Big Beautiful Bill Act的最终版本。他还支持多项限制总统在对伊战争中权力的投票。这名众议员投票赞成废除总统针对加拿大实施的广泛关税，但哈维批评他此前的投票阻碍了对限制总统在关税政策中权力的审议。

选举前，库克政治报告将这场竞选评估为倾向共和党。

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