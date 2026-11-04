W USA komisarz hrabstwa Bucks Bob Harvie z Partii Demokratycznej, według prognozy Decision Desk HQ, pokona republikańskiego kongresmena Briana Fitzpatricka w wyborach do Izby Reprezentantów w Pensylwanii. Taki wynik będzie ważnym sukcesem Demokratów, ponieważ Fitzpatrick był wybierany do Kongresu przez ostatnią dekadę.

Prognozowany wynik

Jak informuje The Hill, Fitzpatrick był wielokrotnie wybierany ponownie nawet wtedy, gdy jego okręg popierał Demokratów w innych wyborach. Redakcja wiąże to z jego reputacją zwolennika współpracy ponadpartyjnej: kongresmen często był zaliczany do najbardziej ponadpartyjnych członków Kongresu.

Demokraci liczyli na zmianę wyniku dzięki sprzyjającej im sytuacji ogólnokrajowej, głębokiej niepopularności prezydenta Donalda Trumpa oraz oczekiwanemu zdecydowanemu zwycięstwu gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro w walce o reelekcję. Wydali miliony dolarów na kampanię mającą na celu odsunięcie Fitzpatricka od stanowiska.

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Przebieg kampanii

Harvie budował kampanię, wiążąc swojego przeciwnika z prezydentem Trumpem. W szczególności podkreślał, że Fitzpatrick głosował za pierwotną wersją ustawy Trumpa o obniżkach podatków i wydatkach, co umożliwiło przekazanie dokumentu do Senatu.

Podczas obecnej sesji Kongresu Fitzpatrick głosował przeciwko ostatecznej wersji One Big Beautiful Bill Act, powołując się na obawy dotyczące cięć w Medicaid. Poparł również kilka głosowań w sprawie ograniczenia uprawnień prezydenta w wojnie z Iranem. Kongresmen głosował za uchyleniem szerokich ceł prezydenta wobec Kanady, jednak Harvie krytykował go za wcześniejsze głosowania, które utrudniały rozpatrzenie ograniczeń prezydenckich uprawnień w polityce celnej.

Przed wyborami Cook Political Report ocenił ten wyścig jako przechylający się na korzyść Republikanów.

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