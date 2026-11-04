Amerykańskie media prognozują zwycięstwa kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach gubernatorów w USA — w Ohio, Teksasie, Iowa, Georgii i Wisconsin. Według stanu na środowy poranek wyniki szeregu innych wyścigów gubernatorskich nie były jeszcze rozstrzygnięte, informuje Cyprus Mail.

W Georgii była burmistrzyni Atlanty Keisha Lance Bottoms, według prognoz, pokonała republikanina Ricka Jacksona w walce o stanowisko opuszczane przez republikańskiego gubernatora Briana Kempa. Może zostać pierwszą czarnoskórą kobietą wybraną na gubernatorkę w USA, a także pierwszą demokratką na stanowisku gubernatorki Georgii od ponad ćwierć wieku.

W Teksasie przedstawicielka stanowej Izby Reprezentantów Gina Hinojosa, według prognoz, pokonała urzędującego republikańskiego gubernatora Grega Abbotta. Może zostać pierwszą przedstawicielką Partii Demokratycznej wybraną na gubernatorkę Teksasu od 1990 roku oraz pierwszą Latynoską na tym stanowisku w historii stanu. Według Texas Tribune Abbott wydał na kampanię niemal osiem razy więcej niż Hinojosa.

Wyścigi w Ohio, Iowa i Wisconsin

W Ohio lekarka i była szefowa stanowego departamentu zdrowia Amy Acton, według prognoz, pokonała przedsiębiorcę Viveka Ramaswamy'ego, którego popierał prezydent Donald Trump. W Iowa audytor stanowy Rob Sand, według prognoz, pokonał republikanina Zacha Lahna w pierwszych otwartych wyborach gubernatorskich od 2006 roku. Urzędująca gubernatorka Kim Reynolds nie ubiegała się o kolejną kadencję.

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W Wisconsin, według prognoz medialnych, zwyciężył dyrektor wykonawczy hrabstwa Milwaukee David Crowley. Jego rywalem był członek Izby Reprezentantów USA Tom Tiffany, którego popierał Trump.

Oczekiwane są wyniki z innych stanów

Łącznie w wyborach odbyło się 36 wyścigów gubernatorskich. W Nevadzie urzędujący republikański gubernator Joe Lombardo oraz prokurator generalny stanu, demokrata Aaron Ford, kontynuowali rywalizację przy zbliżonych wynikach. W Arizonie demokratka Katie Hobbs ubiegała się o reelekcję w starciu z republikaninem Andym Biggsem, a w Michigan o wakujące stanowisko gubernatora walczyli demokratka Jocelyn Benson i republikanin John James.

Jeśli demokraci uzyskają czysty przyrost co najmniej dwóch stanowisk gubernatorskich, po raz pierwszy od 2010 roku będą mieli większość wśród gubernatorów stanów.

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