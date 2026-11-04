Американские СМИ прогнозируют кандидатам от Демократической партии победы на выборах губернаторов в США — в Огайо, Техасе, Айове, Джорджии и Висконсине. По состоянию на утро среды результаты ряда других губернаторских гонок еще не были определены, сообщает Cyprus Mail.

В Джорджии бывшая мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс, по прогнозам, победила республиканца Рика Джексона в борьбе за должность, которую покидает губернатор-республиканец Брайан Кемп. Она может стать первой темнокожей женщиной, избранной губернатором в США, а также первой демократкой на посту губернатора Джорджии более чем за четверть века.

В Техасе представительница Палаты представителей штата Джина Инохоса, по прогнозам, одолела действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта. Она может стать первой представительницей Демократической партии, избранной губернатором Техаса с 1990 года, и первой латиноамериканкой на этой должности в истории штата. По данным Texas Tribune, Эбботт потратил на кампанию почти в восемь раз больше, чем Инохоса.

Гонки в Огайо, Айове и Висконсине

В Огайо врач и бывшая руководительница департамента здравоохранения штата Эми Эктон, по прогнозам, победила предпринимателя Вивека Рамасвами, которого поддерживал президент Дональд Трамп. В Айове аудитор штата Роб Сэнд, по прогнозам, одолел республиканца Зака Лана в первых открытых губернаторских выборах с 2006 года. Действующая губернатор Ким Рейнольдс не баллотировалась на новый срок.

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В Висконсине, согласно прогнозам СМИ, победил исполнительный директор округа Милуоки Дэвид Кроули. Его соперником был член Палаты представителей США Том Тиффани, которого поддерживал Трамп.

Ожидаются результаты из других штатов

Всего на выборах состоялось 36 губернаторских гонок. В Неваде действующий губернатор-республиканец Джо Ломбардо и генеральный прокурор штата, демократ Аарон Форд, продолжали борьбу при близких результатах. В Аризоне демократка Кэти Хоббс боролась за переизбрание с республиканцем Энди Биггсом, а в Мичигане за вакантную должность губернатора боролись демократка Джоселин Бенсон и республиканец Джон Джеймс.

Если демократы получат чистый прирост как минимум двух губернаторских должностей, они впервые с 2010 года будут иметь большинство среди губернаторов штатов.

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