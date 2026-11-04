美国媒体预测，民主党候选人将在美国俄亥俄州、得克萨斯州、艾奥瓦州、佐治亚州和威斯康星州的州长选举中获胜。截至周三上午，其他几场州长选举的结果尚未确定，Cyprus Mail报道。

在佐治亚州，前亚特兰大市长凯莎·兰斯·博托姆斯预计击败共和党人里克·杰克逊，争夺由共和党州长布莱恩·坎普卸任后空出的职位。她可能成为美国首位当选州长的黑人女性，也可能成为超过四分之一个世纪以来首位担任佐治亚州州长的民主党人。

在得克萨斯州，州众议院议员吉娜·伊诺霍萨预计击败现任共和党州长格雷格·阿博特。她可能成为自1990年以来首位当选得州州长的民主党人，也是该州历史上首位担任这一职务的拉丁裔女性。据《得州论坛报》报道，阿博特在竞选上的花费几乎是伊诺霍萨的八倍。

俄亥俄州、艾奥瓦州和威斯康星州的选举

在俄亥俄州，医生、曾任该州卫生部门负责人的艾米·阿克顿预计击败企业家维韦克·拉马斯瓦米，后者得到总统唐纳德·特朗普的支持。在艾奥瓦州，州审计长罗布·桑德预计在自2006年以来首次公开的州长选举中击败共和党人扎克·拉恩。现任州长金·雷诺兹没有竞选连任。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在威斯康星州，根据媒体预测，密尔沃基县行政长官大卫·克劳利获胜。他的对手是获得特朗普支持的美国众议院议员汤姆·蒂法尼。

其他州的结果仍待公布

此次选举共进行了36场州长选举。在内华达州，现任共和党州长乔·隆巴多与该州总检察长、民主党人亚伦·福特在结果接近的情况下继续角逐。在亚利桑那州，民主党人凯蒂·霍布斯与共和党人安迪·比格斯竞争连任；在密歇根州，民主党人乔斯琳·本森和共和党人约翰·詹姆斯争夺空缺的州长职位。

如果民主党净增至少两个州长职位，他们将自2010年以来首次在各州州长中占据多数。

关注我们在