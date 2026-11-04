В США комиссар округа Бакс Боб Харви от Демократической партии, согласно прогнозу Decision Desk HQ, победит конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика на выборах в Палату представителей в Пенсильвании. Такой результат станет важным достижением для демократов, поскольку Фицпатрик избирался в Конгресс на протяжении последнего десятилетия.

Прогнозируемый результат

Как сообщает The Hill, Фицпатрика неоднократно переизбирали даже тогда, когда его округ поддерживал демократов на других выборах. Издание связывает это с его репутацией сторонника двухпартийного сотрудничества: конгрессмена часто относили к числу наиболее двухпартийных членов Конгресса.

Демократы рассчитывали изменить результат благодаря благоприятной для них общенациональной ситуации, глубокой непопулярности президента Дональда Трампа и ожидаемой убедительной победе губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро на переизбрании. Они потратили миллионы долларов на кампанию, направленную на отстранение Фицпатрика от должности.

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Ход кампании

Харви строил кампанию, связывая своего оппонента с президентом Трампом. В частности, он подчеркивал, что Фицпатрик голосовал за первоначальную версию законопроекта Трампа о сокращении налогов и расходах, что позволило передать документ в Сенат.

В ходе нынешней сессии Конгресса Фицпатрик голосовал против окончательной версии One Big Beautiful Bill Act, ссылаясь на обеспокоенность сокращениями Medicaid. Он также поддержал несколько голосований об ограничении полномочий президента в войне с Ираном. Конгрессмен голосовал за отмену широких тарифов президента в отношении Канады, однако Харви критиковал его за предыдущие голосования, которые препятствовали рассмотрению ограничений президентских полномочий в тарифной политике.

Перед выборами Cook Political Report оценивал эту гонку как склоняющуюся в пользу республиканцев.

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