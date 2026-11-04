美联社报道称，共和党参议员苏珊·柯林斯承认在缅因州联邦参议员选举中败给民主党人特洛伊·杰克逊。杰克逊本人于周三清晨宣布获胜。与此同时，美联社尚未宣布该选举的获胜者。《时代》报道。

民主党候选人

58岁的杰克逊曾是一名伐木工人，并长期担任缅因州立法机构议员。在夏季中期，因被指控性暴力的牡蛎捕捞者格雷厄姆·普拉特纳退出竞选后，他成为民主党候选人。普拉特纳称这些指控完全不实。

杰克逊居住在该州北部的阿拉加什村，该村人口约230人。在短暂的竞选期间，他批评共和党的经济政策，将柯林斯与其所属政党及总统唐纳德·特朗普联系起来，并呼吁采取措施使生活更加负担得起。

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这名候选人还表示，他在一个贫困家庭中长大，并在19岁时开始从事伐木工作。2002年，他当选进入缅因州立法机构，后来成为州参议院议长。杰克逊支持工会，在竞选联邦参议员期间，他尤其主张废除美国移民和海关执法局，并推行全民医疗保险计划。

激烈的选战

在竞选的最后几周，民调显示两位候选人的支持率几乎持平。柯林斯提醒选民，她作为参议院拨款委员会主席为该州争取到的资金和项目。杰克逊则称，这些益处无法抵消由共和党政策造成的经济压力，而该政策得到了这名参议员的支持。

柯林斯是任职时间最长的共和党参议员，也是目前来自缅因州、任职时间最长的国会议员。2020年，她以九个百分点的优势再次当选，尽管乔·拜登以同样的优势赢得该州。一些此前支持柯林斯的选民对《时代》表示，他们认为她不像其政治生涯初期那样独立，并希望将国会控制权交给民主党人。

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