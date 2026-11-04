Associated Press сообщило, что сенатор-республиканка Сьюзен Коллинз признала поражение демократу Трою Джексону на выборах в Сенат США в штате Мэн. Сам Джексон объявил о победе рано утром в среду. В то же время AP еще не объявило победителя гонки. Об этом сообщает TIME.

Кандидат демократов

58-летний Джексон — бывший лесоруб и многолетний законодатель штата Мэн. Он стал кандидатом Демократической партии после того, как в середине лета из гонки снялся ловец устриц Грэм Платнер, в отношении которого звучали обвинения в сексуальном насилии. Платнер назвал их категорически ложными.

Джексон живет в поселке Аллагаш на севере штата, население которого составляет около 230 человек. В своей короткой кампании он критиковал экономическую политику республиканцев, связывал Коллинз с ее партией и президентом Дональдом Трампом и призывал к мерам, которые должны были сделать жизнь более доступной.

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Кандидат также рассказывал, что вырос в бедной семье и начал работать на лесозаготовках в 19 лет. В 2002 году его избрали в законодательный орган Мэна, а позднее он стал президентом Сената штата. Джексон поддерживает профсоюзы, а во время кампании в Сенат США выступал, в частности, за упразднение Службы иммиграционного и таможенного контроля США и программу Medicare for All.

Напряженная гонка

В последние недели кампании опросы показывали почти равные позиции кандидатов. Коллинз напоминала избирателям о средствах и проектах, которые она привлекла в штат как председатель Сенатского комитета по ассигнованиям. Джексон, в свою очередь, утверждал, что эти преимущества не компенсируют экономическое давление, вызванное политикой республиканцев, которую поддерживала сенатор.

Коллинз является сенатором-республиканкой, дольше всех находящейся в должности, и дольше всех действующим членом Конгресса от Мэна. В 2020 году она была переизбрана с преимуществом в девять процентных пунктов, хотя Джо Байден победил в штате с таким же отрывом. Часть избирателей, ранее поддерживавших Коллинз, заявила TIME, что считает ее менее независимой, чем в начале ее политической карьеры, и хочет передать контроль над Конгрессом демократам.

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