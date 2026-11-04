Associated Press podała, że republikańska senator Susan Collins uznała porażkę z demokratą Troyem Jacksonem w wyborach do Senatu USA w stanie Maine. Sam Jackson ogłosił zwycięstwo wcześnie w środę rano. Jednocześnie AP nie ogłosiła jeszcze zwycięzcy wyścigu. Informuje o tym TIME.

Kandydat Demokratów

58-letni Jackson jest byłym drwalem i wieloletnim legislatoriem stanowym Maine. Został kandydatem Partii Demokratycznej po tym, jak w połowie lata z wyścigu wycofał się poławiacz ostryg Graham Platner, wobec którego pojawiły się oskarżenia o przemoc seksualną. Platner nazwał je kategorycznie nieprawdziwymi.

Jackson mieszka w miejscowości Allagash na północy stanu, liczącej około 230 mieszkańców. W swojej krótkiej kampanii krytykował politykę gospodarczą Republikanów, wiązał Collins z jej partią i prezydentem Donaldem Trumpem oraz wzywał do działań, które miały uczynić życie bardziej przystępnym cenowo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kandydat mówił także, że dorastał w biednej rodzinie i w wieku 19 lat zaczął pracować przy wyrębie lasu. W 2002 roku został wybrany do legislatury Maine, a później został przewodniczącym Senatu stanowego. Jackson popiera związki zawodowe, a podczas kampanii do Senatu USA opowiadał się między innymi za zniesieniem amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej oraz programem Medicare for All.

Zacięty wyścig

W ostatnich tygodniach kampanii sondaże wskazywały na niemal równe poparcie dla kandydatów. Collins przypominała wyborcom o funduszach i projektach, które pozyskała dla stanu jako przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Apropriacji. Jackson z kolei twierdził, że korzyści te nie rekompensują presji ekonomicznej wywołanej polityką Republikanów, którą popierała senator.

Collins jest najdłużej urzędującą republikańską senator oraz najdłużej pełniącą obecnie mandat członkinią Kongresu z Maine. W 2020 roku została wybrana ponownie z przewagą dziewięciu punktów procentowych, choć Joe Biden wygrał w tym stanie z taką samą przewagą. Część wyborców, którzy wcześniej popierali Collins, powiedziała TIME, że uważa ją za mniej niezależną niż na początku jej kariery politycznej i chce przekazać kontrolę nad Kongresem Demokratom.

Czytaj nas na