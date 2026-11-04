在美国，获得纽约市市长佐赫兰·马姆达尼支持的三名纽约进步派政治人物赢得了联邦众议院选举。布拉德·兰德、达里亚丽萨·阿维拉-舍瓦利耶和克莱尔·巴尔德斯将分别代表纽约州第10、第13和第7国会选区进入第120届国会，半岛电视台报道。

在6月23日举行的民主党初选后，三名候选人都被视为所在选区的热门人选，民主党在这些选区拥有显著支持。现任州议会议员的巴尔德斯击败了共和党社区活动人士梅尔文·里维拉。她在政治纲领中尤其主张让工会更容易开展组织工作。

民主党的其他胜利

现任联邦众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯也从纽约州第14选区轻松赢得连任。州议会议员米卡·拉舍尔击败共和党人卡罗琳·欣克尔，首次赢得国会议席。来自皇后区的格蕾丝·孟击败共和党人约瑟夫·周，成功连任。

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孟表示，民主党在中期选举中的大胜对该党而言是“授权，而不只是提振”。她还表示，新一届国会必须制衡总统唐纳德·特朗普；她称，特朗普并未将国会视为独立的政府分支。

霍楚尔保住州长职位

现任纽约州州长凯西·霍楚尔击败共和党人布鲁斯·布莱克曼，成功连任并开启新任期。布莱克曼是一名律师，也是拿骚县行政长官。她将与副州长阿德里安娜·亚当斯组成该州历史上首个经选举产生的女性州长和副州长组合。霍楚尔的新任期将于1月1日开始，新当选的国会议员将于2027年1月3日宣誓就职。

纽约州民主党人还在推动众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯担任议长。如果当选，他将成为美国国会下院首位非裔议长。

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