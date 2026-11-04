W USA troje progresywnych polityków z Nowego Jorku, popieranych przez burmistrza miasta Zohrana Mamdaniego, wygrało wybory do Izby Reprezentantów. Brad Lander, Darializa Avila-Chevalier i Claire Valdez będą reprezentować odpowiednio 10., 13. i 7. okręg wyborczy stanu Nowy Jork w 120. Kongresie, informuje Al Jazeera.

Po prawyborach Partii Demokratycznej, które odbyły się 23 czerwca, cała trójka kandydatów była uznawana za faworytów w swoich okręgach, gdzie demokraci cieszą się znacznym poparciem. Valdez, która obecnie jest członkinią legislatury stanowej, pokonała republikańskiego działacza społecznego Melvina Riverę. W swoim programie politycznym opowiadała się między innymi za ułatwieniem związkom zawodowym organizowania się.

Inne zwycięstwa demokratów

Urzędująca członkini Izby Reprezentantów Alexandria Ocasio-Cortez również zdecydowanie uzyskała reelekcję z 14. okręgu Nowego Jorku. Członek legislatury stanowej Micah Lasher zdobył swój pierwszy mandat w Kongresie, pokonując republikankę Caroline Shinkle. Reprezentantka Queens Grace Meng uzyskała reelekcję, pokonując republikanina Josepha Chowa.

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Meng oświadczyła, że zdecydowane zwycięstwo demokratów w wyborach uzupełniających jest dla partii „mandatem, a nie tylko wzmocnieniem”. Powiedziała również, że nowy skład Kongresu musi przeciwstawić się prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który, jak stwierdziła, nie traktował Kongresu jako niezależnej gałęzi władzy.

Hochul zachowała stanowisko gubernatorki

Urzędująca gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul uzyskała reelekcję na kolejną kadencję, pokonując republikanina Bruce’a Blakemana — prawnika i szefa administracji hrabstwa Nassau. Wraz z wicegubernatorką Adrienne Adams utworzy pierwszy w historii stanu wybierany kobiecy tandem gubernatorki i wicegubernatorki. Nowa kadencja Hochul rozpocznie się 1 stycznia, a nowo wybrani członkowie Kongresu złożą przysięgę 3 stycznia 2027 roku.

Demokraci z Nowego Jorku promują również lidera mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeema Jeffriesa na stanowisko spikera. Jeśli zostanie wybrany, stanie się pierwszym czarnoskórym spikerem niższej izby Kongresu USA.

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