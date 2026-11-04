В США трое прогрессивных политиков Нью-Йорка, которых поддержал мэр города Зохран Мамдани, победили на выборах в Палату представителей. Брэд Лендер, Дариализа Авила-Шевалье и Клэр Вальдес будут представлять соответственно 10-й, 13-й и 7-й избирательные округа штата Нью-Йорк в 120-м созыве Конгресса, сообщает Al Jazeera.

После праймериз Демократической партии, состоявшихся 23 июня, все трое кандидатов считались фаворитами в своих округах, где демократы пользуются значительной поддержкой. Вальдес, которая сейчас является членом законодательного собрания штата, победила республиканского общественного активиста Мелвина Риверу. В своей политической программе она, в частности, выступала за то, чтобы облегчить профсоюзам организацию.

Другие победы демократов

Действующий член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес также уверенно переизбралась от 14-го округа Нью-Йорка. Член законодательного собрания штата Мика Лешер получил свой первый мандат в Конгрессе, победив республиканку Кэролайн Шинкл. Представительница Куинса Грейс Мэн переизбралась, победив республиканца Джозефа Чоу.

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Мэн заявила, что масштабная победа демократов на промежуточных выборах является для партии «мандатом, а не просто повышением». Она также сказала, что новый состав Конгресса должен противостоять президенту Дональду Трампу, который, по ее словам, не относился к Конгрессу как к независимой ветви власти.

Хочул сохранила пост губернатора

Действующая губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул переизбралась на новый срок, победив республиканца Брюса Блейкмана — юриста и главу администрации округа Нассау. Вместе с вице-губернатором Эдриенн Адамс она сформирует первый в истории штата избранный женский тандем губернатора и вице-губернатора. Новый срок Хочул начнется 1 января, а вновь избранные члены Конгресса принесут присягу 3 января 2027 года.

Демократы Нью-Йорка также продвигают лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса на должность спикера. В случае избрания он станет первым темнокожим спикером нижней палаты Конгресса США.

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