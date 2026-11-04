在美国，据Decision Desk HQ预测，民主党人约翰·罗森塔尔将在得克萨斯州铁路委员会委员选举中击败共和党人博·弗伦奇。《国会山报》对此进行了报道。

共和党人的反应

共和党候选人博·弗伦奇在发布了一则涉及得克萨斯大学奥斯汀分校南亚裔学生的社交媒体帖子后，失去了该州几位有影响力的共和党人的支持。

9月，弗伦奇分享了一张南亚裔学生在得克萨斯州观看橄榄球比赛的图片。候选人在图片说明中表示，他认为这一情况远比人们所能想象的更糟糕。

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约翰·科宁9月表示，他不会投票给弗伦奇。科宁称，由于弗伦奇的评论——这位参议员称其为种族主义言论——该候选人可能会“拖累整张选票”。

对罗森塔尔的支持

前总统乔治·W·布什的首席政治顾问卡尔·罗夫也拒绝支持弗伦奇，并表示将投票给罗森塔尔。罗森塔尔是一名机械工程师，也是四届得克萨斯州众议院议员。

弗伦奇被预测落败之前，共和党人在得克萨斯州还遭遇了另一项不利结果：民主党人詹姆斯·塔拉里科为其所在政党赢得了该州参议院选举中的一个席位。

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