W USA demokrata John Rosenthal, według prognozy Decision Desk HQ, pokonuje republikanina Bo Frencha w wyborach na komisarza Teksańskiej Komisji Kolejowej. Informuje o tym The Hill.

Reakcja Republikanów

Bo French, kandydat Partii Republikańskiej, stracił poparcie kilku wpływowych republikanów w stanie po wpisie w mediach społecznościowych dotyczącym studentów pochodzenia południowoazjatyckiego z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.

We wrześniu French udostępnił zdjęcie południowoazjatyckich studentów, którzy uczestniczyli w meczu futbolowym w Teksasie. W podpisie kandydat stwierdził, że sytuacja jest, jego zdaniem, znacznie gorsza, niż można było sobie wyobrazić.

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John Cornyn poinformował we wrześniu, że nie zagłosuje na Frencha. Według Cornyna kandydat mógł „pociągnąć w dół całą listę” z powodu swoich komentarzy, które senator nazwał rasistowskimi.

Poparcie dla Rosenthala

Karl Rove, były główny doradca polityczny prezydenta George'a W. Busha, również odmówił poparcia Frencha i oświadczył, że zagłosuje na Rosenthala. Rosenthal jest inżynierem mechanikiem i od czterech kadencji członkiem Izby Reprezentantów Teksasu.

Prognozowana porażka Frencha nastąpiła po innym niekorzystnym dla Republikanów wyniku w Teksasie: demokrata James Talarico zdobył dla swojej partii mandat w wyścigu do senatu stanowego.

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