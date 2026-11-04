В США демократ Джон Розенталь, согласно прогнозу Decision Desk HQ, побеждает республиканца Бо Френча на выборах комиссара Железнодорожной комиссии Техаса. Об этом сообщает The Hill.

Реакция республиканцев

Бо Френч, кандидат от Республиканской партии, потерял поддержку нескольких влиятельных республиканцев штата после публикации в социальных сетях о студентах южноазиатского происхождения из Техасского университета в Остине.

В сентябре Френч распространил изображение южноазиатских студентов, посещавших футбольный матч в Техасе. В подписи к нему кандидат заявил, что ситуация, по его мнению, значительно хуже, чем можно было представить.

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Джон Корнин в сентябре сообщил, что не будет голосовать за Френча. По словам Корнина, кандидат мог «потянуть вниз весь список» из-за своих комментариев, которые сенатор назвал расистскими.

Поддержка Розенталя

Карл Роув, бывший главный политический советник президента Джорджа Буша-младшего, также отказался поддержать Френча и заявил, что будет голосовать за Розенталя. Розенталь — инженер-механик и четырехсрочный член Палаты представителей Техаса.

Прогнозируемое поражение Френча произошло после другого неблагоприятного для республиканцев результата в Техасе: демократ Джеймс Таларико завоевал для своей партии место в гонке за место в сенате штата.

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