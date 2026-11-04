Decision Desk HQ prognozuje zwycięstwo Allreda w Teksasie — The Hill

W Stanach Zjednoczonych Decision Desk HQ prognozuje zwycięstwo demokraty Colina Allreda w wyborach do Izby Reprezentantów w teksańskim okręgu o nowych granicach. Jak informuje The Hill, Allred wyprzedzał republikanina Patricka Gillespiego o 61 punktów procentowych.

Według DDHQ, na godz. 20:00 czasu wschodniego w USA, gdy policzono 74% głosów, Allred miał 80% głosów, a Gillespie — 19%. Przed dniem głosowania serwis oceniał prawdopodobieństwo zwycięstwa demokraty nad republikaninem na 99%.

Próby dostania się do Senatu

Allred opuścił swoje miejsce w Izbie Reprezentantów, aby kandydować do Senatu w 2024 roku przeciwko republikaninowi Tedowi Cruzowi, jednak przegrał. Później rozpoczął krótką kampanię o miejsce republikańskiego senatora Johna Cornyna w wyborach połówkowych w 2026 roku.

Jeśli prognoza się potwierdzi, Allred powróci do Kongresu dwa lata po tym, jak opuścił Izbę Reprezentantów na rzecz kampanii senatorskiej.

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Zmiana granic okręgów

Po odejściu Allreda w 2024 roku zastąpiła go demokratka Julie Johnson. Przegrała z Allredem w drugiej turze prawyborów Partii Demokratycznej, która odbyła się po zmianie granic okręgów korzystnej dla Partii Republikańskiej.

Nowe granice faktycznie połączyły 33. okręg demokratycznego kongresmena Marca Veaseya z 32. okręgiem Johnson, tworząc nowy 32. okręg w rejonie Dallas—Fort Worth. Według starszego redaktora Cook Political Report Dave'a Wassermana okręg ten ma dwucyfrową przewagę na korzyść prezydenta Donalda Trumpa.

Jednocześnie przeformatowany 33. okręg pozostał pewnie demokratyczny, dlatego Allred i Johnson rywalizowali tam o nominację. Kongresmenka Jasmine Crockett poparła Allreda, a członek Izby Reprezentantów Teksasu James Talarico — Johnson. Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries i Suzan DelBene, która kieruje wyborczym ramieniem Demokratów w Izbie Reprezentantów, również poparli Johnson.

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