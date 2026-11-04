Decision Desk HQ预测奥尔雷德将在得州获胜——The Hill

在美国，Decision Desk HQ预测，民主党人科林·奥尔雷德将在边界重新划定的得州选区赢得联邦众议院选举。正如《国会山报》报道的那样，奥尔雷德领先共和党人帕特里克·吉莱斯皮61个百分点。

根据DDHQ的数据，截至美国东部时间20:00，在74%的选票已清点完毕时，奥尔雷德获得80%的选票，吉莱斯皮获得19%。投票日前，该服务预测民主党人击败共和党人的概率为99%。

竞逐参议院席位

奥尔雷德离开众议院席位，于2024年与共和党人特德·克鲁兹竞争参议院席位，但未能获胜。随后，他短暂竞选共和党参议员约翰·科宁在2026年中期选举中的席位。

如果这一预测得到确认，奥尔雷德将在为竞选参议院席位离开众议院两年后重返国会。

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选区重新划分

奥尔雷德于2024年离开后，由民主党人朱莉·约翰逊接替。她在有利于共和党的选区重新划分后举行的民主党初选第二轮中输给了奥尔雷德。

新边界实际上将民主党众议员马克·维西的第33选区与约翰逊的第32选区合并，在达拉斯—沃思堡地区形成了新的第32选区。据《库克政治报告》高级编辑戴夫·沃瑟曼评估，该选区对总统唐纳德·特朗普有两位数的优势。

与此同时，重新调整后的第33选区仍然稳固地支持民主党，因此奥尔雷德和约翰逊在那里争夺提名。联邦众议员贾斯明·克罗基特支持奥尔雷德，而得州众议院议员詹姆斯·塔拉里科支持约翰逊。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯以及负责众议院民主党竞选机构的苏珊·德尔贝内也支持约翰逊。

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