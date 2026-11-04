Decision Desk HQ спрогнозировала победу Оллреда в Техасе — The Hill

В США Decision Desk HQ спрогнозировала победу демократа Колина Оллреда на выборах в Палату представителей в техасском округе с новыми границами. Как сообщает The Hill, Оллред опережал республиканца Патрика Гиллеспи на 61 процентный пункт.

По состоянию на 20:00 по восточному времени США, когда было подсчитано 74% голосов, Оллред набирал 80% голосов, а Гиллеспи — 19%, согласно данным DDHQ. Перед днем голосования сервис оценивал вероятность победы демократа над республиканцем в 99%.

Попытки попасть в Сенат

Оллред оставил место в Палате представителей, чтобы баллотироваться в Сенат в 2024 году против республиканца Теда Круза, однако проиграл. Позднее он начал кратковременную кампанию за место сенатора-республиканца Джона Корнина на промежуточных выборах 2026 года.

Если прогноз подтвердится, Оллред вернется в Конгресс через два года после того, как оставил Палату представителей ради сенатской кампании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Перераспределение округов

После ухода Оллреда в 2024 году его сменила демократка Джули Джонсон. Она уступила Оллреду во втором туре праймериз Демократической партии, который состоялся после перераспределения округов, выгодного Республиканской партии.

Новые границы фактически объединили 33-й округ конгрессмена-демократа Марка Визи с 32-м округом Джонсон, сформировав новый 32-й округ в районе Даллас—Форт-Уэрт. По оценке старшего редактора Cook Political Report Дейва Вассермана, этот округ имеет двузначное преимущество в пользу президента Дональда Трампа.

В то же время переформатированный 33-й округ остался надежно демократическим, поэтому Оллред и Джонсон соперничали за выдвижение там. Конгрессвумен Джасмин Крокетт поддержала Оллреда, а член Палаты представителей Техаса Джеймс Таларико — Джонсон. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и Сьюзан ДелБене, возглавляющая избирательное подразделение демократов в Палате представителей, также поддержали Джонсон.

Читай нас в