Byron Donalds ma wygrać wybory na gubernatora Florydy — The Hill

Republikański kongresmen Byron Donalds jest prognozowany jako zwycięzca wyborów na gubernatora Florydy w USA. Jak podaje The Hill, Decision Desk HQ przewiduje jego zwycięstwo nad kandydatem Partii Demokratycznej Davidem Jollym.

Wstępne wyniki

Według stanu na 20:30 we wtorek, gdy przeliczono 93,4% głosów, Donalds wyprzedzał Jolly'ego o 0,8 punktu procentowego. Donalds reprezentuje 19. okręg wyborczy Florydy w Izbie Reprezentantów USA od 2021 roku i był wybierany do Kongresu trzykrotnie.

W sierpniu wygrał prawybory Partii Republikańskiej, wyprzedzając zastępcę gubernatora Florydy Jaya Collinsa o ponad 20 punktów procentowych. Jolly był wcześniej republikaninem i przez trzy lata w latach 2010. reprezentował 13. okręg Florydy w Izbie Reprezentantów.

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Następca DeSantisa

Oczekuje się, że w styczniu Donalds zastąpi na stanowisku republikańskiego gubernatora Rona DeSantisa, który nie mógł ubiegać się o kolejną kadencję z powodu ograniczeń kadencji. Nowo wybrany gubernator ma złożyć przysięgę 8 stycznia.

Jeśli prognoza się potwierdzi, Donalds zostanie pierwszym czarnoskórym gubernatorem w historii Florydy oraz drugim czarnoskórym gubernatorem stanu położonego na południe od linii Masona–Dixona. Zastępcą gubernatora zostanie senator legislatury Florydy Brian Avila. Podczas kampanii Donaldsa poparł prezydent USA Donald Trump, a DeSantis formalnie udzielił poparcia swojemu partyjnemu koledze we wrześniu — po jego zwycięstwie w nominacji.

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