The Hill：拜伦·唐纳兹预计将赢得佛罗里达州州长选举

美国共和党联邦众议员拜伦·唐纳兹预计将赢得佛罗里达州州长选举。据《国会山报》报道，Decision Desk HQ预测他将击败民主党候选人大卫·乔利。

初步结果

截至周二20时30分，在已统计93.4%选票的情况下，唐纳兹领先乔利0.8个百分点。唐纳兹自2021年以来一直代表佛罗里达州第19国会选区担任美国联邦众议员，并曾三次当选国会议员。

8月，他在共和党初选中获胜，以超过20个百分点的优势击败佛罗里达州副州长杰伊·柯林斯。乔利此前是共和党人，并在2010年代曾连续三年代表佛罗里达州第13选区担任联邦众议员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

德桑蒂斯的继任者

预计唐纳兹将于1月接替共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯，后者因任期限制无法竞选连任。新当选州长将于1月8日宣誓就职。

如果预测得到证实，唐纳兹将成为佛罗里达州历史上首位黑人州长，也是梅森—迪克森线以南各州的第二位黑人州长。佛罗里达州立法机构参议员布赖恩·阿维拉将担任副州长。在竞选期间，美国总统唐纳德·特朗普支持唐纳兹；德桑蒂斯则在9月、即唐纳兹赢得提名后，正式支持这位同党成员。

关注我们在