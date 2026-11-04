Конгрессмена-республиканца Байрона Дональдса прогнозируют победителем выборов губернатора Флориды в США. Как сообщает The Hill, Decision Desk HQ прогнозирует его победу над кандидатом от Демократической партии Дэвидом Джолли.

Предварительные результаты

По состоянию на 20:30 во вторник, когда было обработано 93,4% голосов, Дональдс опережал Джолли на 0,8 процентного пункта. Дональдс представляет 19-й избирательный округ Флориды в Палате представителей США с 2021 года и трижды избирался в Конгресс.

В августе он победил на праймериз Республиканской партии, опередив вице-губернатора Флориды Джея Коллинза более чем на 20 процентных пунктов. Джолли ранее был республиканцем и в 2010-х годах в течение трех лет представлял 13-й округ Флориды в Палате представителей.

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Преемник Десантиса

Ожидается, что в январе Дональдс сменит на посту губернатора-республиканца Рона Десантиса, который не мог баллотироваться на новый срок из-за ограничений по числу каденций. Новоизбранный губернатор должен принести присягу 8 января.

Если прогноз подтвердится, Дональдс станет первым темнокожим губернатором в истории Флориды и вторым темнокожим губернатором штата к югу от линии Мейсона—Диксона. Вице-губернатором станет сенатор законодательного собрания Флориды Брайан Авила. Во время кампании Дональдса поддержал президент США Дональд Трамп, а Десантис официально поддержал однопартийца в сентябре — после его победы в номинации.

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