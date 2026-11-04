W stanie Illinois w USA urzędujący gubernator J.B. Pritzker, według prognozy Decision Desk HQ, pokonuje kandydata Partii Republikańskiej Darrena Baileya i może zdobyć trzecią kadencję. Informuje o tym The Hill.

Ponowne starcie z Baileym

Pritzker i Bailey po raz drugi rywalizowali o stanowisko gubernatora stanu. W wyborach w 2022 roku Bailey przegrał z Pritzkerem różnicą ponad 12 punktów procentowych.

Demokrata Pritzker nie miał przeciwników w marcowych prawyborach swojej partii. The Hill zauważa, że urzędujący gubernator był uważany za faworyta w stanie, w którym Partia Demokratyczna ma silną pozycję.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe ambicje prezydenckie

W ciągu ostatnich kilku lat Pritzker był wyrazistym krytykiem prezydenta Donalda Trumpa. Znaczna część uwagi poświęcanej jego kampanii w ostatnich miesiącach dotyczyła możliwego startu w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Pritzker jest związany z rodzinnym imperium hotelowym Hyatt. Do końca października wydał na wybory połówkowe ponad 38 milionów dolarów. Poparł również wicegubernatorkę Julianę Stratton w prawyborach Partii Demokratycznej do Senatu, w których wyprzedziła ona dwóch innych pretendentów do miejsca senatora Dicka Durbina, który odchodzi ze stanowiska.

W niedawnych sondażach dotyczących potencjalnych kandydatów Demokratów w wyborach prezydenckich w 2028 roku Pritzker ustępował pod względem poparcia gubernatorowi Kalifornii Gavinowi Newsomowi i byłej wiceprezydent Kamali Harris. Jednocześnie nie wykluczył możliwości kandydowania na prezydenta.

Czytaj nas na