В Иллинойсе, США, действующий губернатор Джей Би Притцкер, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает кандидата от Республиканской партии Даррена Бейли и может получить третий срок на посту. Об этом сообщает The Hill.

Повторное противостояние с Бейли

Притцкер и Бейли во второй раз соревновались за пост губернатора штата. На выборах 2022 года Бейли проиграл Притцкеру с отставанием более чем на 12 процентных пунктов.

У демократа Притцкера не было соперников на внутрипартийных выборах в марте. The Hill отмечает, что действующий губернатор считался фаворитом в штате, где Демократическая партия занимает сильные позиции.

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Возможные президентские амбиции

На протяжении последних нескольких лет Притцкер был заметным критиком президента Дональда Трампа. Значительная часть внимания к его кампании в последние месяцы касалась возможного выдвижения на президентских выборах 2028 года.

Притцкер связан с семейной гостиничной империей Hyatt. По состоянию на конец октября он потратил на промежуточные выборы более 38 миллионов долларов. Он также поддержал вице-губернатора Джулиану Страттон на праймериз Демократической партии в Сенат, где она опередила двух других претендентов на место сенатора Дика Дурбина, покидающего должность.

В недавних опросах о потенциальных кандидатах демократов на президентских выборах 2028 года Притцкер уступал по уровню поддержки губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому и бывшему вице-президенту Камале Харрис. В то же время он не исключил возможности баллотироваться на пост президента.

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