普利兹克预计赢得伊利诺伊州州长选举——《国会山报》

在美国伊利诺伊州，现任州长杰伊·B·普利兹克据Decision Desk HQ预测将击败共和党候选人达伦·贝利，并可能赢得第三个任期。《国会山报》报道称。

与贝利再次对决

普利兹克和贝利第二次竞争该州州长职位。在2022年选举中，贝利以超过12个百分点的差距输给普利兹克。

民主党人普利兹克在3月的党内初选中没有对手。《国会山报》指出，在民主党占据强势地位的该州，这位现任州长被视为热门人选。

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可能的总统抱负

过去几年中，普利兹克一直是总统唐纳德·特朗普的知名批评者。近几个月来，外界对其竞选活动的很大一部分关注集中在他可能参加2028年总统选举。

普利兹克与凯悦家族酒店帝国有关联。截至10月底，他已为中期选举花费超过3800万美元。他还支持副州长朱莉安娜·斯特拉顿参加民主党参议院初选，斯特拉顿在那里领先于另外两名竞逐即将离任的参议员迪克·德宾席位的候选人。

在近期有关2028年总统选举民主党潜在候选人的民调中，普利兹克的支持率落后于加利福尼亚州州长加文·纽森和前副总统卡玛拉·哈里斯。与此同时，他并未排除竞选总统的可能性。

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