Demokratyczny senator Chris Coons ma zostać ponownie wybrany do Senatu USA z Delaware na trzecią pełną kadencję. Według oceny Decision Desk HQ pokonuje kandydata Partii Republikańskiej Michaela Katza.

Przeciwnik Coonsa

Katz był wcześniej stanowym ustawodawcą z Partii Demokratycznej. W wyborach do Senatu w 2024 roku kandydował jako niezależny, jednak wówczas nie zdobył mandatu.

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O prognozowanym wyniku wyścigu informuje The Hill. Publikacja zaznacza, że Coons po raz pierwszy został senatorem w 2010 roku, wygrywając wybory uzupełniające.

Doświadczenie polityczne

Wybory uzupełniające odbyły się na miejsce demokraty Teda Kaufmana, który został mianowany senatorem po tym, jak Joe Biden zrezygnował z mandatu w 2009 roku, aby objąć stanowisko wiceprezydenta USA. Coons był bez większych trudności wybierany ponownie w 2014 i 2020 roku. Obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Senackiej Komisji Etyki.

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