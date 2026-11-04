Сенатору-демократу Крису Кунсу прогнозируют переизбрание в Сенат США от штата Делавэр на третий полный срок. По оценке Decision Desk HQ, он побеждает кандидата от Республиканской партии Майкла Каца.

Соперник Кунса

Кац ранее был законодателем штата от Демократической партии. На выборах в Сенат в 2024 году он баллотировался как независимый кандидат, однако тогда не получил мандат.

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О прогнозируемом результате гонки сообщает The Hill. Издание отмечает, что Кунс впервые стал сенатором в 2010 году, победив на специальных выборах.

Политический опыт

Специальные выборы состоялись на место демократа Теда Кауфмана, которого назначили сенатором после того, как Джо Байден сложил полномочия в 2009 году для работы вице-президентом США. Кунс без существенных трудностей переизбирался в 2014 и 2020 годах. Сейчас он занимает должность заместителя председателя Комитета Сената по этике.

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