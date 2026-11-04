Сенатору Кунсу прогнозують переобрання від Делаверу — The Hill

Сенатору-демократу Крісу Кунсу прогнозують переобрання до Сенату США від штату Делавер на третій повний термін. За оцінкою Decision Desk HQ, він перемагає кандидата від Республіканської партії Майкла Каца.

Суперник Кунса

Кац раніше був законодавцем штату від Демократичної партії. На виборах до Сенату у 2024 році він балотувався як незалежний кандидат, однак тоді не здобув мандат.

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Про прогнозований результат перегонів повідомляє The Hill. Видання зазначає, що Кунс уперше став сенатором у 2010 році, перемігши на спеціальних виборах.

Політичний досвід

Спеціальні вибори відбулися на місце демократа Теда Кауфмана, якого призначили сенатором після того, як Джо Байден склав повноваження у 2009 році для роботи віцепрезидентом США. Кунс без суттєвих труднощів переобирався у 2014 та 2020 роках. Нині він обіймає посаду заступника голови Комітету Сенату з етики.

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