Выборы в США-2026: украинка Виктория Спартц не пройдет в Палату представителей

Конгрессвумен-республиканка Виктория Спартац, имеющая украинское происхождение, уступила представителю Демократической партии Джей Ди Форду в борьбе за место в Палате представителей США от 5-го округа штата Индиана.

Поражение действующей республиканки стало одной из главных неожиданностей избирательной ночи в штате, где демократы не одерживали победу в этом округе на протяжении более тридцати лет.

Виктория Спартац, родившаяся в Украине и впервые избранная в Палату представителей США в 2020 году, боролась за свой очередной срок в Конгрессе. Во время полномасштабного вторжения России ее позиция по вопросу помощи Украине претерпела изменения — в апреле 2024 года она проголосовала против выделения масштабного пакета поддержки Киеву объемом более $60 млрд.

Изменение электоральных симпатий в 5-м округе Индианы существенно повлияло на баланс сил в Палате представителей, где демократы пытаются вернуть большинство и компенсировать потери республиканцев в надежно «красных» регионах.

Об этом пишет CBS News.

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