Republikańska kongresmenka Victoria Spartz, która ma ukraińskie pochodzenie, przegrała z przedstawicielem Partii Demokratycznej Jayem D. Fordem w walce o miejsce w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z 5. okręgu wyborczego stanu Indiana.

Porażka urzędującej republikanki stała się jedną z największych niespodzianek wieczoru wyborczego w stanie, w którym demokraci nie odnieśli zwycięstwa w tym okręgu od ponad trzydziestu lat.

Wiktoria Spartz, która urodziła się na Ukrainie i po raz pierwszy została wybrana do Izby Reprezentantów USA w 2020 roku, ubiegała się o kolejną kadencję w Kongresie. W trakcie pełnej inwazji Rosji jej stanowisko w sprawie pomocy dla Ukrainy uległo zmianie – w kwietniu 2024 roku zagłosowała przeciwko przyznaniu Kijowowi szeroko zakrojonego pakietu wsparcia o wartości ponad 60 mld dolarów.

Zmiana preferencji wyborczych w 5. okręgu wyborczym stanu Indiana znacząco wpłynęła na układ sił w Izbie Reprezentantów, gdzie Demokraci starają się odzyskać większość i zrekompensować straty Republikanów w regionach tradycyjnie „czerwonych”.

Pisze o tym CBS News.

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