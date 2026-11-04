В Мэриленде прогнозируют одобрение поправки о конгрессных округах — The Hill

В американском штате Мэриленд избиратели, согласно прогнозу Decision Desk HQ, поддержали конституционную поправку Question 3, которая меняет правила формирования избирательных округов для законодательного собрания штата и Палаты представителей США. По данным The Hill, за поправку проголосовали 59,65% избирателей, против — 40,35%, когда было обработано 94% голосов.

Отдельные требования к округам

Question 3 устанавливает разные требования к формированию округов для законодательного органа штата и для выборов в федеральную Палату представителей. Законодательные округа Мэриленда должны быть компактными и смежными. В то же время инициатива не устанавливает критериев определения границ конгрессных округов.

Поправка также предоставляет Генеральной ассамблее Мэриленда полномочия передать Верховному суду Мэриленда первоначальную юрисдикцию для рассмотрения плана разделения штата на конгрессные избирательные округа.

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Предыдущие попытки пересмотра границ

В настоящее время делегация Мэриленда в Палате представителей США состоит из семи демократов и одного республиканца — Энди Харриса. Ранее в этом году демократы штата пытались пересмотреть границы конгрессных округов в ответ на перераспределение округов, которое республиканцы продвигали в Техасе и Миссури.

Председатель Сената Мэриленда Билл Фергюсон ранее заблокировал попытку своей партии принять новую схему округов до выборов 2026 года. Он опасался повторения ситуации 2022 года, когда суды отменили схему, которая должна была обеспечить демократам все восемь мест штата в Палате представителей. В мае Фергюсон заявил, что готов поддержать вынесение конституционной поправки на голосование избирателей.

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