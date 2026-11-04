马里兰州国会选区修正案预计获批——The Hill

据Decision Desk HQ预测，在美国马里兰州，选民支持了第3号问题（Question 3）宪法修正案。该修正案改变了州立法机构和美国联邦众议院选区划分规则。据The Hill报道，在已统计94%选票时，59.65%的选民投票支持该修正案，40.35%投票反对。

对选区的不同要求

第3号问题对州立法机构选区和联邦众议院选举选区设定了不同要求。马里兰州立法选区必须紧凑且相连。与此同时，该倡议未规定确定国会选区边界的标准。

该修正案还授权马里兰州议会将审理该州国会选区划分方案的初审管辖权移交给马里兰州最高法院。

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此前修改边界的尝试

目前，马里兰州在美国众议院的代表团由七名民主党人和一名共和党人安迪·哈里斯组成。今年早些时候，该州民主党人曾试图修改国会选区边界，以回应共和党人在得克萨斯州和密苏里州推动的选区重新划分。

马里兰州参议院议长比尔·弗格森此前阻止了其所在政党在2026年选举前通过新选区方案的尝试。他担心重演2022年的情况：当时法院推翻了一项原本旨在为民主党确保该州全部八个众议院席位的方案。5月，弗格森表示，他准备支持将宪法修正案交由选民表决。

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