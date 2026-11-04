США ищут производителей ракет дальнего действия Eram для Украины

Военно-воздушные силы США начали поиск подрядчиков, которые будут производить для Украины новые крылатые ракеты Eram. Планируется закупить более тысячи единиц этого вооружения, предназначенного для высокоточного поражения целей даже в условиях активного противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы.

Eram (Extended Range Attack Munition) — это малогабаритная крылатая ракета воздушного базирования, разрабатываемая с расчетом на массовое производство. Американские военные рассматривают её как относительно недорогое средство для высокоточных ударов по важным стационарным объектам противника с безопасного для самолёта-носителя расстояния.

Согласно техническим требованиям, обнародованным Военно-воздушными силами США, ракета должна относиться к весовому классу 500 фунтов, что составляет примерно 227 кг. Дальность полета должна превышать 250 морских миль, или около 463 км, а скорость — 0,6 Маха.

Особое внимание американские военные уделяют способности ракеты преодолевать противодействие средств радиоэлектронной борьбы. Даже в условиях подавления сигнала GPS отклонение от заданной цели не должно превышать 10 метров.

Помимо фугасно-осколочного действия, Eram должна обеспечивать частичное проникновение сквозь препятствия перед поражением объекта. Это позволит использовать вооружение против отдельных защищенных стационарных целей.

Потенциальные производители должны подать свои предложения до 19 ноября 2026 года. При этом американская сторона установила жесткие сроки выполнения будущего контракта.

Первые ракеты должны поступить не позднее чем через три месяца после его подписания. Всего предполагается изготовление более тысячи единиц вооружения, а всю партию необходимо передать в течение 15 месяцев.

В то же время объявление о поиске подрядчиков еще не означает заключения контракта или начала поставок ракет в Украину. На данный момент американские военные определили технические характеристики вооружения и требования к потенциальным производителям.

Источник: Air Force Times

Напомним, США могут передать Украине ракеты ERAM в этом году.

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе разрешила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны быть поставлены в течение шести недель.

США могут передать Украине около 3 тысяч ракет ERAM и снять ограничения на использование дальнобойных ракет против РФ. Военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь рассказал, какие преимущества с ними получат бойцы ВСУ.

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